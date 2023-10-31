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        Depremden etkilenen Malatya'da "hayalet binalar"ın yıkımı sürüyor

        VOLKAN KAŞİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Malatya'da bugüne kadar ağır hasarlı 13 bin 416 bina yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:32 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:32
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        Depremden etkilenen Malatya'da "hayalet binalar"ın yıkımı sürüyor
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        VOLKAN KAŞİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Malatya'da bugüne kadar ağır hasarlı 13 bin 416 bina yıkıldı.

        Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Malatya kent merkezi, Doğanşehir ve Akçadağ ilçeleri ile kırsal mahallelerde hasara yol açtı.

        Kentte tehlike oluşturan ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri kontrollü şekilde sürerken, ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

        Vali Ersin Yazıcı, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentler arasında Malatya'nın da bulunduğunu söyledi.

        Depremin hemen ardından başlayan çalışmaların hızla devam ettiğini anlatan Yazıcı, kentte bir yandan afetzedeler için kalıcı konut çalışmaları devam ederken diğer taraftan da ağır hasarlı binaların yıkılıp enkazlarının kaldırılması için yoğun çaba gösterildiğini belirtti.

        Bu anlamda önemli bir aşama kaydedildiğini aktaran Yazıcı, şöyle konuştu:

        "Malatya'da ağır hasarlı bina sayımız 35 bin 680. Şu ana kadar 13 bin 416'sını yıkmış durumdayız. Biraz yavaş gidiyorduk ama son bir ayda çok ciddi bir hızlanma söz konusu. Tabii vatandaşlarımızdan özür de diliyorum. Toz oluyor, birtakım sıkıntılar oluyor, trafik kesintileri oluyor ama lütfen biraz daha sabırlı olsunlar. Birkaç ay içerisinde özellikle şehrin merkezini bitirip herkesi rahat ettirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızı hem fiziki anlamda hem sağlık anlamında hem de psikolojik ve sosyolojik anlamda da rahat ettirmek istiyoruz."

        - "Bu kötü görüntüleri birkaç ay içinde kaldıracağız"

        Kentte sağlam binaları görmek istediklerini dile getiren Vali Yazıcı, şunları kaydetti:

        "Ağır hasarlı binalarımızın çoğunun penceresi, kapısı sökülmüş. Dolayısıyla gündüz hayalet gibi duran, akşamları da ışık yanmadığı için insanlara adeta korku veren bu binaları inşallah bu hızımızla birkaç ay içerisinde özellikle şehir merkezinde tamamlayacağız. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır diliyorum. Biliyorum trafik aksıyor, toz oluyor, başka problemler oluyor ama düzenimizi kurduk, çok hızlandık. Gerçekten çok hızlandık, 2 ay önce yüzde 15'te olan yıkım seviyemiz bayağı ilerledi. İnşallah bu kötü görüntüleri birkaç ay içinde kaldıracağımızı düşünüyorum."

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