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        Emlak Konut, Battalgazi ilçesine 1000 konut inşa edecek

        Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilçeye, Emlak Konut tarafından 1000 konutun yapılması noktasında görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:41 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:41
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        Emlak Konut, Battalgazi ilçesine 1000 konut inşa edecek
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        Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilçeye, Emlak Konut tarafından 1000 konutun yapılması noktasında görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

        Güder, belediyenin sosyal tesislerinde gazetecilerin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ilçede orta hasar gören konutların durumuna ilişkin sorularını yanıtladı.

        Orta hasarlı konutlar için iki seçeneğin bulunduğunu anlatan Güder, şunları söyledi:

        "Çevre ve Şehircilik Bakanımızın teyidi sonucu orta hasarlılar istediklerinde ağır hasarlı hükmünde kabul edilip, yıkımları gerçekleştirilecek. Ağır hasarda nasıl insanlar hak sahibiyse orta hasarda da hak sahibi olacaklar. Belediye olarak orta hasarlıların güçlendirilmesi konusunda vatandaş çalışma getirdiğinde, biz çalışma noktasında güçlendirme için desteklerimizi sunuyoruz, yapılan müracaatlara izin veriyoruz. Battalgazi'de Emlak Konut tarafından 1000 konutun yapılması için istişaremiz vardı, Büyükşehir ve Battalgazi ortak çalışma yürütecek. Büyükşehrimizle çalışma yaptıktan sonra nihai karar o gün verilmiş olacak. Çalışmanın yapılacağı yerde az sorunla karşılaşma ve mahkemeye intikal etmemesi birinci önceliğimiz. Yer konusunda netleşme yok şu anda."

        Battalgazi Belediyesi olarak 4 Kasım Cumartesi günü 400 sosyal konutun temelini atacakların aktaran Güder, "Battalgazi'ye baktığımızda ciddi sayıda yerinde dönüşüm söz konusu. Battalgazi rezerv alanlarında şu anda 3 bin 400 konut yapımı gerçekleştiriliyor. Normalde 20 binin üzerinde konut yapılması lazım. Bu yerinde dönüşüm talebinden kaynaklanan bir sorun. Belediye olarak yerinde dönüşümü hızlı ve seri şekilde başlatmamız gerekiyor. " ifadelerini kaydetti.

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