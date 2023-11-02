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        Malatya'da depremzede gazetecilere ekipman desteği

        Malatya'da, depremlerden etkilenen gazetecilere Basın İlan Kurumu (BİK) ve AFAD tarafından ekipman desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 17:12 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:22
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        Malatya'da depremzede gazetecilere ekipman desteği
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        Malatya'da, depremlerden etkilenen gazetecilere Basın İlan Kurumu (BİK) ve AFAD tarafından ekipman desteği sağlandı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Malatya'daki iş yerleri zarar gören 6 yerel gazete yetkilisine, AFAD İl Müdürlüğü binasında, bilgisayar, kamera, fotoğraf makinesi ve yazıcı teslim edildi.

        Yerel gazete yetkilileri destekten dolayı AFAD ve BİK yetkililerine teşekkür etti.

        Programda, BİK Malatya Şube Müdürü İbrahim Yalınbaş, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker ve Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner de hazır bulundu.

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