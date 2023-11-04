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        Malatya'da "Deprem Bölgesini Canlandırma Destek Programı" bilgilendirme toplantısı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki KOBİ'lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla uygulanan "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" kapsamında KOSGEB tarafından Malatya'da bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 18:35 Güncelleme: 04.11.2023 - 18:47
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        Malatya'da "Deprem Bölgesini Canlandırma Destek Programı" bilgilendirme toplantısı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki KOBİ'lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla uygulanan "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" kapsamında KOSGEB tarafından Malatya'da bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, destek programı kapsamında öncelikli 4 il, 2 ilçe olmak kaydıyla 11 ilde tamamına 450 milyar dolar verileceğini belirtti.

        Desteğin 11 ilin ekonomisinin gelişmesine katkı sunacağını aktaran İbrahimcioğlu, şöyle devam etti:

        "KOSGEB destekleri verildiğinde bir kişiyi abat edecek destekler değil, 200 bin lirayla kimse zengin olmaz. Bizim derdimiz KOSGEB olarak tüccarımızın, sanayicimizin, imalatçımızın yanında olduğumuzu göstermek. Tabiri yerindeyse devletin KOBİ'nin yanında şefkat eli olduğunu ifade ettim. Bu faizsiz kredi, destek programıyla bir can suyu olmasını temenni ediyoruz, işletmelerden tek beklentimiz, burada faaliyetlerini devam ettirmeleri. Adı üstünde canlanma, canlanma yine şehrin kendi içinde olmalı. Bu paranın burada harcanması ve ekonominin çarklarının tekrardan dönmesi temel arzumuz."

        Kobilere başvuru çağrısında bulunan İbrahimcioğlu, "Bugün 12 bin 500 başvuru oldu, bunlardan bin 533'ü Malatya'dan, bu sayının Malatya için az olduğunu düşünüyorum. İlk 4'tesiniz, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya geliyor, biz istiyoruz ki bu illerimiz daha çok başvursun, imkanlardan daha fazla istifade etsin." ifadelerini kullandı.

        Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da 6 Şubat'ta kentin şiddetli depremler yaşadığını hatırlatarak, kentte 27 bin 500 iş yerinin ağır hasar aldığını belirtti.

        Kentte ticari aksların tamamının yıkıldığını kaydeden Sadıkoğlu, "Depremden en çok küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz zarar gördü. Odamıza kayıtlı 10 bin 600 üyemizin yüzde 80'i depremden olumsuz etkilendi. Esnaf odasının da üyeleri etkilendi. " dedi.

        Programa, KOSGEB İl Müdürü Murat Seki, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ve ilgililer katıldı.

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