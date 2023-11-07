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        Malatya'da yapımı tamamlanan deprem konutları teslimata hazırlanıyor

        VOLKAN KAŞİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da yapımı tamamlanan afet konutlarının 15 güne kadar hak sahiplerine teslim edilebileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:05 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:40
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        Malatya'da yapımı tamamlanan deprem konutları teslimata hazırlanıyor
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        VOLKAN KAŞİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da yapımı tamamlanan afet konutlarının 15 güne kadar hak sahiplerine teslim edilebileceği bildirildi.

        Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar 7/24 esasına göre sürüyor.

        Malatya merkez ve ilçelerinde de etaplar halinde afet konutları yükseliyor. Kaba inşaatları tamamlanan, dış cephe işlemleri, kapı, pencere ve mutfak dolapları takılan afet konutları, çevre düzenlemesinin ardından hak sahiplerine teslim edilecek.

        Gelinciktepe'deki konutları inceleyen Vali Ersin Yazıcı, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentler arasında Malatya'nın da bulunduğunu söyledi.

        Afetzedelerin kalıcı konut ihtiyacını karşılamak için başlayan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Yazıcı, yapımı tamamlanan konutların hak sahiplerine en kısa sürede teslim edilmeye başlanacağını dile getirdi.

        - "İlk teslimleri Yazıhan'da yapabiliriz"

        Yazıcı, Malatya'ya ilk etapta TOKİ tarafından ihalesi gerçekleştirilen 14 bin 338 çok katlı, 7 bin 400 de kırsal alanda tek katlı afet konutu yapılacağını hatırlatarak, şöyle devam etti:

        "Şu an Gelinciktepe'de bulunuyoruz. Burada gördüğünüz alandaki konutların 726'sı aralık ayında teslime hazır olmuş olacak hatta bunun 326'sı 15-20 gün içerisinde teslim edilecek pozisyona geldi ama aralık sonunda 726 konutun teslimi gerçekleşmiş olacak. Malatya'da ilk teslim edeceğimiz, 'şu an bitti' diyebileceğimiz, geçici kabul aşamasında olan Yazıhan ilçesinde 157 konutumuz var. Bunların 15 gün içerisinde her şeyi tamamlanmış, kabulleri yapılmış olacak çünkü müteahhit kabul için başvuruyu yaptı, arkadaşlarımız, teknik ekiplerimiz inceliyor, ilk teslimleri Yazıhan'da yapabiliriz. Yani 15-20 gün sonra Yazıhan'da konut teslimi rahatlıkla yapılabilir."

        - İkizce'de 10 binin üzerinde konut planlandı

        Merkez ilçelerin dışında depremlerin Doğanşehir ilçesinde büyük zarara neden olduğunu hatırlatan Vali Yazıcı, şunları kaydetti:

        "Doğanşehir'de de 349 konutumuz kasım ayı sonu itibarıyla bitmiş olacak, aralık ayı başında da onların teslimi gerçekleşebilir. Toplamda 1700 konut yapılıyor, onların da şubat ayını bulmadan teslimi gerçekleşecek. Merkezde şu an bulunduğumuz Gelinciktepe'de yoğun bir şekilde konut çalışmaları devam ediyor. Bir de Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde çok sayıda konutumuzun inşaatı devam ediyor. O bölgeye 10 binin üzerinde konut planlanmış durumda. Şu an 2 bin 200'ü devam ediyor. Bu 2 bin 200 konutun en geç ocak ayı içerisinde teslimi söz konusu olacak."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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