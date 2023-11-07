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        Darende'de çiftçilere kayısı bahçelerinde sonbahar bakımı eğitimi verildi

        Malatya'nın Darende ilçesinde çiftçilere kayısı bahçelerinde sonbahar bakımı eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 12:54 Güncelleme: 07.11.2023 - 12:55
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        Darende'de çiftçilere kayısı bahçelerinde sonbahar bakımı eğitimi verildi
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        Malatya'nın Darende ilçesinde çiftçilere kayısı bahçelerinde sonbahar bakımı eğitimi verildi.

        Darende İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Ziraat Odası iş birliğinde Halk Eğitim Merkezi Konferas Salonu'nda düzenlenen eğitimde kayısı üreticileri bilgilendirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, ihracata mani sıkıntılarını gidermek için kayısı bakımının doğru yapılması gerektiğini söyledi.

        Malatya genelinde sonbahar döneminde eğitimlere ağırlık verildiğini aktaran Akar, "Eğitimlerle, 2024 yılına kayısı bahçelerimizin daha sağlıklı girmesi ve yüksek verim ve kaliteli ürün almak için çalışıyoruz. Bugün burada kayısı üreticilerimize sonbahar bakımı, sonbahar ilaçlaması, gübreleme ve önümüzdeki ilkbahar döneminde görülebilecek önemli hastalık ve zararlılarla mücadele konularında eğitim veriyoruz." dedi.

        Akar, eğitimlerdeki temel amaçlarının daha bilinçli kayısı üretimi yapmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Üreticilerimizi bilinçlendirmek, teknik elemanlarımızla istişare mekanizmasını geliştirmek, kendi başına doğru karar verme seviyelerini yükseltmek, reçeteye dayalı ilaç kullandırmak, toprak tahlili ya da yaprak tahlili yapmadan gübre kullandırmamak, topraklarımızı ıslah ederek topraklarımızın çoraklaştırmadan gübrelemede yüksek verim almaktır. En önemli husus ise kalıntısız, kaliteli ve hijyenik şartlarda ürün elde etmek ve ihracata mani bütün olumsuzlukları ortadan kaldırmaktır."

        Kayısı üretiminin Malatya ve ülke için önemli olduğunun altını çizen Akar, şunları kaydetti:

        "Malatya'da yaklaşık olarak 40 bin aile geçimini kayısı üretimi yaparak sağlamaktadır. Bu kıymetli ürün ülkemize ortalama olarak yıllık 350-430 milyon dolar gelir sağlamaktadır. Kayısı, ilimiz için ülkemizde ve dünyadaki markamızdır. İlimizden 110 ülkeye kayısı ihracatı gerçekleşmektedir. Kayısı ihracatını artırmanın tek yolu, kayısıda kaliteyi artırmak, tanıtımına önem vermek ve güvenilir ürün kategorisinde en yüksek seviyeyi yakalamaktır. Bunu başaramazsak kuru kayısıda bizimle rekabete giren ülkelere yol açmış oluruz."

        Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca da kaliteli, sağlıklı ve yüksek verimli üretim için eğitimlerin her alanda devam edeceğini söyledi.

        Konuşmaların ardından Ziraat Mühendisi Şefket Fidan, çiftçilere, sonbahar budaması, sulama, gübreleme, hastalıklarla mücadele, toprak analizi ve genel bakımlarla alakalı bilgi verdi.

        Bilgilendirme programı, çiftçilerin sorularının cevaplandırılmasının ardından tamamlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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