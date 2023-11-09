Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Kale'de Kudüs konulu söyleşi gerçekleştirildi

        Malatya'nın Kale ilçesinde Kudüs konulu söyleşi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:18 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kale'de Kudüs konulu söyleşi gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Kale ilçesinde Kudüs konulu söyleşi gerçekleştirildi.

        Kale Kaymakamlığı koordinesinde, Kale Belediye Başkanlığı ve Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belediyesi konferans salonunda düzenlenen söyleşiye ilahiyatçı yazar Dr. Ediz Erşen katıldı.

        Erşen, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın tarihi önemi ve son günlerde bölgede yaşanan insanlık dramına işaret ederek, "Filistinli kardeşlerimizin karşı karşıya kaldığı, İsrail'in insan haklarına, ahlaki ve vicdani değerlere aykırı bu saldırıları karşısında hepimiz Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

        Erşen, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

        Programa Kale Belediye Başkanı Murat Koca, İlçe Emniyet Amir vekili Necmettin Budancamanak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dolmuş şoföründen yolcuya korkunç şiddet!
        Dolmuş şoföründen yolcuya korkunç şiddet!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        TIR'a çarpıp, alev aldı: 2 ölü
        TIR'a çarpıp, alev aldı: 2 ölü
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        Gülistan Doku dosyası yeniden açılacak mı?
        Gülistan Doku dosyası yeniden açılacak mı?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani değerleri çiğnedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani değerleri çiğnedi
        Kaostan çıkış arayışı
        Kaostan çıkış arayışı
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek

        Benzer Haberler

        Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesindeki usulsüzlük soruşturmasında 7 tutuklam...
        Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesindeki usulsüzlük soruşturmasında 7 tutuklam...
        Malatya Valisi Yazıcı'dan 10 Kasım mesajı
        Malatya Valisi Yazıcı'dan 10 Kasım mesajı
        Malatya Ticaret Borsası
        Malatya Ticaret Borsası
        Depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla 2 zanlı...
        Depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla 2 zanlı...
        Malatya'da bir kişi tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü
        Malatya'da bir kişi tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü
        Darende'de liselerarası Atatürk koşusu düzenlendi
        Darende'de liselerarası Atatürk koşusu düzenlendi