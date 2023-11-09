Kale'de Kudüs konulu söyleşi gerçekleştirildi

Malatya'nın Kale ilçesinde Kudüs konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Kale Kaymakamlığı koordinesinde, Kale Belediye Başkanlığı ve Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belediyesi konferans salonunda düzenlenen söyleşiye ilahiyatçı yazar Dr. Ediz Erşen katıldı.

Erşen, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın tarihi önemi ve son günlerde bölgede yaşanan insanlık dramına işaret ederek, "Filistinli kardeşlerimizin karşı karşıya kaldığı, İsrail'in insan haklarına, ahlaki ve vicdani değerlere aykırı bu saldırıları karşısında hepimiz Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

Erşen, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Programa Kale Belediye Başkanı Murat Koca, İlçe Emniyet Amir vekili Necmettin Budancamanak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.