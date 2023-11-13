Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Gürgen, Malatya'da incelemede bulundu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, kent merkezinde yeniden inşa edilecek çarşı projesinin bulunduğu 220 dönümlük alanda incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, kent merkezinde yeniden inşa edilecek çarşı projesinin bulunduğu 220 dönümlük alanda incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Yardımcısı Gürgen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve GEDAŞ (Gayrimenkul Değerleme AŞ) Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı ile çalışmaların devam ettiği Malatya Çarşısı alanında inceleme yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Yardımcısı Gürgen, alandaki çalışmaların Malatya Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde gerçekleştiğini belirterek, Malatya'nın yeniden ayağa kaldırılmasında Büyükşehir Belediyesinin azami gayret gösterdiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Malatya’nın yeniden ayağa kalkması için bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla el ele vereceklerini aktararak, "Malatya'yı eski güzel günlerine hep birlikte kavuşturacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız da çalışmaların daha hızlı bir şekilde ilerlemesi için sürekli Malatya'ya gelerek gerekli inceleme ve kontrollerini yapmakta. İnşallah en kısa sürede Malatya'yı daha modern ve çağdaş bir görünüme kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.