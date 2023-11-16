Malatya'da hırsızlık operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 şüpheliden, 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Cumali Sancar Polis Merkezi Amirliği ekipleri M.H, İ.K, M.H, ve Y.H'nin hırsızlık olayına karıştığını belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.K, M.H. ve Y.H. tutuklanırken, M.H. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.