Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da hırsızlık operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 şüpheliden, 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 17:46 Güncelleme: 16.11.2023 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da hırsızlık operasyonda 3 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 şüpheliden, 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Cumali Sancar Polis Merkezi Amirliği ekipleri M.H, İ.K, M.H, ve Y.H'nin hırsızlık olayına karıştığını belirledi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.K, M.H. ve Y.H. tutuklanırken, M.H. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar
        Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Konut fiyatlarında artış
        Konut fiyatlarında artış
        Büyükekşi'den Süper Kupa yanıtı!
        Büyükekşi'den Süper Kupa yanıtı!
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kolilerden kimyasal madde sızdı! 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Kolilerden kimyasal madde sızdı! 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Pazar yerinde bıraktı, lahana tezgâhı oldu
        Pazar yerinde bıraktı, lahana tezgâhı oldu
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        "Dostluk elçisi" pandalar ABD'ye gönderilecek
        "Dostluk elçisi" pandalar ABD'ye gönderilecek
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        5 aylık hamile eşini vuran koca: Canavar gibi gördüm!
        5 aylık hamile eşini vuran koca: Canavar gibi gördüm!
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi

        Benzer Haberler

        Malatya'da Yeşilyurt Dilek Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası açıld...
        Malatya'da Yeşilyurt Dilek Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası açıld...
        Malatya Ticaret Borsası
        Malatya Ticaret Borsası
        İsviçre merkezli finans kuruluşu, Malatya'daki 310 depremzedeye geçici konu...
        İsviçre merkezli finans kuruluşu, Malatya'daki 310 depremzedeye geçici konu...
        Malatya'da yüzde 15 seviyesindeki hasarlı bina yıkımı 2,5 ayda yarıyı geçti
        Malatya'da yüzde 15 seviyesindeki hasarlı bina yıkımı 2,5 ayda yarıyı geçti
        Japon mühendis Yoshinori Moriwaki Malatya'da deprem konusunda eğitim verdi
        Japon mühendis Yoshinori Moriwaki Malatya'da deprem konusunda eğitim verdi
        Malatya Ticaret Borsası
        Malatya Ticaret Borsası