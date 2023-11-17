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        Malatya Havalimanı ekim ayında 59 bin 374 yolcuya hizmet verdi

        Malatya Havalimanı, ekim ayında 59 bin 374 yolcuya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:50 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:50
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        Malatya Havalimanı ekim ayında 59 bin 374 yolcuya hizmet verdi
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        Malatya Havalimanı, ekim ayında 59 bin 374 yolcuya hizmet verdi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya Havalimanı'nda ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 59 bin 374 oldu.

        Ekim ayında Malatya Havalimanı'na iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 455, dış hatlarda 1 olmak üzere toplamda 456 olarak gerçekleşti.

        Kargo, posta ve bagaj trafiğiyse toplamda 434 ton oldu.

        Ocak-ekim aylarını kapsayan 10 aylık süredeyse Malatya Havalimanı'nda yolcu trafiği 616 bin 875, uçak trafiği 5 bin 71, kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiğiyse 4 bin 889 tonu buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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