Malatya'da ağır hasarlı iki bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı 2 bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

Depremlerde ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'ndeki biri 12, diğeri 13 katlı iki binada inceleme yapan uzman ekip, binaların belirlenen bölümlerine 240 kilogram patlayıcının bulunduğu 2 bin 370 kapsül yerleştirdi.

Gerekli önlemlerin ardından verilen komutla kapsüller patlatılarak bina yıkıldı.