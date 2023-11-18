Malatya'da ağır hasarlı 16 katlı bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı bir bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 6 bin binanın yıkıldığı, 36 bin civarında binanın ağır hasar aldığı kentte kontrollü yıkımlar sürdü.

Depremlerde ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'ndeki 16 katlı bir binada inceleme yapan uzman ekip, yapının belirlenen bölümlerine 120 kilogram patlayıcı yerleştirdi.

Gerekli önlemlerin ardından verilen komutla 120 kapsülün yerleştirildiği bina saniyeler içinde yıkıldı.