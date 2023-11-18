Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Hamidiye Mahallesi Emeksiz Caddesi'nde Y.B. ile A.C. arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada ağır yaralanan A.C, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Y.B. olayda kullandığı tüfekle yakalandı.

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