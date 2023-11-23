Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 67 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Yeni Mahalle'de oturan Mehmet Özbay Akkan'dan (67) haber alamayan ev arkadaşı durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evin kapısını açıp içeri girdiklerinde Akkan'ın cesedini buldu.

Akkan'ın cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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