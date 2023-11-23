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        Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 67 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 13:41 Güncelleme: 23.11.2023 - 13:45
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        Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu
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        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 67 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Yeni Mahalle'de oturan Mehmet Özbay Akkan'dan (67) haber alamayan ev arkadaşı durumu polise bildirdi.

        Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evin kapısını açıp içeri girdiklerinde Akkan'ın cesedini buldu.

        Akkan'ın cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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