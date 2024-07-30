Malatya'daki konteyner kente "100. Yıl Kütüphanesi" açıldı

Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay ve Ankara Ticaret Odası işbirliğiyle "100. Yıl Kütüphanesi" açıldı.

Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Teknokent Konteyner Kentteki kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada, eğitimle ilgili açılışların kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

100. Yıl kütüphanelerinin gönlünde ayrı yeri bulunduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu kütüphaneler bizim geleceğimize, gençlerimize, çocuklarımıza çalışma imkanı sağlıyor. Belki de iki yıl sonra burada hayat normale dönecek ama geriye dönmeyecek konular var. İşte o yüzden gerek liseye gerek üniversiteye giriş sınavında çocuklarımız, çalışma imkanı bulup sene kaybetmesin istedik." diye konuştu.

100. Yıl kütüphanelerinin ilkini Hatay'da açtıklarını, ilk hedeflerinin her ile bir kütüphane olduğunu hatırlatan Yılmaz, ilk açılışlarında kütüphanelerin çok büyük ihtiyaç olduğunu fark ettiklerini belirtti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise eylül ayı itibariyle 8 bine yakın deprem konutunun hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

Kentte deprem konutları inşaatlarının yaklaşık yüzde 80'ninde inceleme yaptığını anlatan Yavuz, "Bu hafta içinde geriye kalanını gezeceğiz. 22 yeni ihaleye çıkıyoruz. Özellikle rezerv alanları boşaltmaya başladık ve bu alanlarda en kısa sürede temelleri atacağız. Şehir merkezini yeniden inşa edeceğiz." diye konuştu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ise gençlerin eğitime ihtiyacının olduğuna işaret ederek, gençlerin burada daha rahat, güvenli ve sessiz bir ortamda ders çalışma ve kitap okuma imkanı elde edeceğini anlattı.