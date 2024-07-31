Malatya itfaiyesi 3 ayda 2 bin 541 vakaya müdahale etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, mayıs-temmuz aylarında 2 bin 541 vakaya müdahale etti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, mayıs-temmuz aylarında 2 bin 541 vakaya müdahale etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7 gün 24 saat esasına göre çalışan itfaiye teşkilatı, 19 noktada Malatya'nın hemen bölgesine kısa bir sürede ulaşıp olumsuz durumlara müdahale etmek için görev yapıyor.
Bu yılın mayıs, haziran ve temmuz aylarında 2 bin 541 vakaya çıkış yapan ekipler, vatandaşlara daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
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