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        Malatya itfaiyesi 3 ayda 2 bin 541 vakaya müdahale etti

        Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, mayıs-temmuz aylarında 2 bin 541 vakaya müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 13:54 Güncelleme: 31.07.2024 - 13:54
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        Malatya itfaiyesi 3 ayda 2 bin 541 vakaya müdahale etti
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        Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, mayıs-temmuz aylarında 2 bin 541 vakaya müdahale etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7 gün 24 saat esasına göre çalışan itfaiye teşkilatı, 19 noktada Malatya'nın hemen bölgesine kısa bir sürede ulaşıp olumsuz durumlara müdahale etmek için görev yapıyor.

        Bu yılın mayıs, haziran ve temmuz aylarında 2 bin 541 vakaya çıkış yapan ekipler, vatandaşlara daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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