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        Malatya'da deneme amaçlı yapılan muz serasında hasat zamanı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 50 metrekarelik serada deneme amacıyla oluşturulan muz serasında hasat yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 15:35 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:51
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        Malatya'da deneme amaçlı yapılan muz serasında hasat zamanı
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 50 metrekarelik serada deneme amacıyla oluşturulan muz serasında hasat yapıldı.

        Kadıçayırı Mahallesi'nde fidan üreten Nurettin Çarpıcı ve ortağı Aziz Haliloğlu'nun kurduğu serada muzlar meyve verdi.

        Çarpıcı, serada gazetecilere, fidan üreticisi oldukların için çeşitli meyvelerin üretimi için denemeler yaptıkların anlattı.

        Muz yetiştirmeyi daha önce hiç denemediklerini kaydeden Çarpıcı, "Deneme amaçlı muz dikimi için 50 metrekarelik sera kurduk. Kışın sıcaklığı 20 derecede tutmak ve serayı ısıtmak için kombiyle petek taktık. Arkadaşlar arasında çok konuştuk, 'olmaz dediler', deneme dikimini yaptık oldu. Şu an muzlarımız meyvesini vermeye başladı. Destek olunursa bu işi büyüteceğiz." diye konuştu.

        Muz fidanlarını Anamur'dan getirdiklerini hatırlatan Çarpıcı, şöyle devam etti:

        "Fidanlar geldiğinde boyları yaklaşık yarım metreydi, şu an 3 metreyi aşmış durumda. Muz fidanlarını 2023 Mayıs ayında diktik, bu yıl haziran ayında da meyve vermeye başladı. Meyvelerin bir kısmı sararmaya yüz tutmuş, bir taraftan da yeni meyveler çıkmaya başladı. Meyveler randımanlı olursa serayı büyüterek daha büyük alanda üretim yapacağız. Malatya'da olmayan bir şeyi denedik. Malatya karasal iklim, muz nemli havayı sever. 'Malatya'da kesinlikle muz olmaz' diyenler çoktu, 'muz yetişir' diyenler pek nadirdi. Muzun bakımı çok kolay, dibinin nemli olması ve kışın sıcaklığın 17 derecenin altına düşmemesi gerekiyor, 20-21 derecelik ısı şart."

        Aziz Haliloğlu ise verdikleri emeğin karşılığını almanın memnuniyetini yaşadıklarını belirterek, "Getirdiğimiz 18 fidanı diktik. Muzu merak ettiğimizden diktik. Verimine bakacağız, ürün kaliteli olursa serayı büyütmeye çalışacağız. Muz yetiştirdiğimiz için tebrik edenler var. " dedi.

        Battalgazi Tarım ve Orman Müdürü Hasan Basri Hacıoğlu ile teknik personel serada inceleme yaptı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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