Malatya'da deneme amaçlı yapılan muz serasında hasat zamanı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 50 metrekarelik serada deneme amacıyla oluşturulan muz serasında hasat yapıldı.

Kadıçayırı Mahallesi'nde fidan üreten Nurettin Çarpıcı ve ortağı Aziz Haliloğlu'nun kurduğu serada muzlar meyve verdi.

Çarpıcı, serada gazetecilere, fidan üreticisi oldukların için çeşitli meyvelerin üretimi için denemeler yaptıkların anlattı.

Muz yetiştirmeyi daha önce hiç denemediklerini kaydeden Çarpıcı, "Deneme amaçlı muz dikimi için 50 metrekarelik sera kurduk. Kışın sıcaklığı 20 derecede tutmak ve serayı ısıtmak için kombiyle petek taktık. Arkadaşlar arasında çok konuştuk, 'olmaz dediler', deneme dikimini yaptık oldu. Şu an muzlarımız meyvesini vermeye başladı. Destek olunursa bu işi büyüteceğiz." diye konuştu.

Muz fidanlarını Anamur'dan getirdiklerini hatırlatan Çarpıcı, şöyle devam etti: "Fidanlar geldiğinde boyları yaklaşık yarım metreydi, şu an 3 metreyi aşmış durumda. Muz fidanlarını 2023 Mayıs ayında diktik, bu yıl haziran ayında da meyve vermeye başladı. Meyvelerin bir kısmı sararmaya yüz tutmuş, bir taraftan da yeni meyveler çıkmaya başladı. Meyveler randımanlı olursa serayı büyüterek daha büyük alanda üretim yapacağız. Malatya'da olmayan bir şeyi denedik. Malatya karasal iklim, muz nemli havayı sever. 'Malatya'da kesinlikle muz olmaz' diyenler çoktu, 'muz yetişir' diyenler pek nadirdi. Muzun bakımı çok kolay, dibinin nemli olması ve kışın sıcaklığın 17 derecenin altına düşmemesi gerekiyor, 20-21 derecelik ısı şart."