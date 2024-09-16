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        Arslantepe Höyüğü Karşılama Merkezi inşaatında sona gelindi

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü için inşasına başlanan karşılama merkezinin yapımında sona gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 16:08 Güncelleme: 16.09.2024 - 16:13
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        Arslantepe Höyüğü Karşılama Merkezi inşaatında sona gelindi
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        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü için inşasına başlanan karşılama merkezinin yapımında sona gelindi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, inşaat çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı, bin 330 metrekaresi kapalı, toplam bin 650 metrekare inşaat alanına sahip olan Arslantepe Höyüğü Karşılama Merkezi, idari birimler, çok amaçlı salon, kafeterya ve simülasyon merkezi olmak üzere dört ana birimden oluşuyor.

        Bütün birimleri ortak bir fuayede buluşturan yapı, tunç çağı yerleşimlerine atıfta bulunur şekilde tasarlandı. Farklı yüksekliklerden oluşan merkez, geleneksel ve modern malzemelerden oluşan karma sistemle inşa edildi.

        Belediye Başkanı Sami Er, Genel Sekreter yardımcıları Nusret Mum ve Seyithan Tekin ve ilgili şube müdürleri ile alanda incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Başkan Er, karşılama merkezindeki çalışmalarının yüzde 99 oranında tamamladıklarını belirtti.

        Er, "Çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte çok kısa bir süre sonra hizmete alma aşamasına gelmiş olacağız. Çok güzel bir merkez yapıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yapacağız. Simülasyon merkeziyle ilgili de Kültür ve Turizm Bakanlığımız bir çalışma gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.

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