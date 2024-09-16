Arslantepe Höyüğü Karşılama Merkezi inşaatında sona gelindi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü için inşasına başlanan karşılama merkezinin yapımında sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, inşaat çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı, bin 330 metrekaresi kapalı, toplam bin 650 metrekare inşaat alanına sahip olan Arslantepe Höyüğü Karşılama Merkezi, idari birimler, çok amaçlı salon, kafeterya ve simülasyon merkezi olmak üzere dört ana birimden oluşuyor.

Bütün birimleri ortak bir fuayede buluşturan yapı, tunç çağı yerleşimlerine atıfta bulunur şekilde tasarlandı. Farklı yüksekliklerden oluşan merkez, geleneksel ve modern malzemelerden oluşan karma sistemle inşa edildi.