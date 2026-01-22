Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da depremde 16 kişinin öldüğü Hayat Sitesi A Blok'un yıkılmasına ilişkin dava sürdü

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde 16 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı Hayat Sitesi A Blok'un yıkılmasına ilişkin 5 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 12:53 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:53
        1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tanık K.S. ile müşteki avukatları katıldı, sanık ve avukatları katılmadı.

        K.S. ifadesinde, Hayat Sitesi B-1 Blok'ta ikamet ettiğini, binalarının 6 Şubat'taki ikinci depremde yıkıldığını söyledi.


        Hayat Sitesi A Blok'un altındaki mobilya mağazasının sahibinin depremden 2 ya da 3 yıl önce branda çekerek tadilat yaptığını dile getiren K.S, "4 ay çalışma sürdü. Bodruma indim, çok kolon görmedim, bizzat kolon kesilmesini de görmedim. İş yerinin üst katını mobilya mağazasının sahibi satın aldı. İş yerinin tablasını keserek, merdivenle daireye çıktılar, orayı ofis diye kullandılar. Merdivenle üst kata çıkıldığını görünce zabıtaları telefonla aradım, zabıtalar geldi 15-20 dakika durdu gitti. Bu bina ilk depremin 18. saniyesinde yıkıldı, kamera görüntülerini emniyet mensuplarına verdim. Diğer bloklar ikinci depremde yıkıldı." ifadelerini kullandı.

        Müşteki avukatları aleyhte olan hususları kabul etmediklerini beyan etti.

        Mahkeme heyeti, mobilya mağazasının sahibi S.S. hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan ve devam eden soruşturmanın akıbetinin sorulmasına, dava açılması durumunda iki dosyanın birleştirilmesine hükmederek duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi.

        Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, M.K.B, M.T, H.K. ile dönemin belediye görevlileri A.Ö. ve M.B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

