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        Depremden etkilenen Malatya'daki çarşı projesinde ilk teslimat 6 Şubat 2025'te

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da çarşı projesi kapsamında yapımına başlanan iş yerleri ve konutlarda ilk teslimatın 6 Şubat 2025'te yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 16:05 Güncelleme: 18.09.2024 - 16:15
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        Depremden etkilenen Malatya'daki çarşı projesinde ilk teslimat 6 Şubat 2025'te
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da çarşı projesi kapsamında yapımına başlanan iş yerleri ve konutlarda ilk teslimatın 6 Şubat 2025'te yapılacağı bildirildi.

        Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Malatya'da, konut ve iş yerlerinin yapımı sürüyor.

        Deprem bölgesinde çarşı merkezi tamamen yıkılan kent, şehir ekonomisinin canlanması için hızla yeniden inşa ediliyor. Bakırcılar Çarşısı ve Akpınar bölgesinde başlatılan projeler hızla ilerlerken, bölgede gözle görülür bir yapılaşma dikkati çekiyor.

        Çarşı projesi kapsamında yapımı tamamlanmak üzere olan 10 büyük bloğun teslimatı, depremin ikinci yıl dönümü olan 6 Şubat 2025'ten itibaren başlayacak. Kalan işyerlerinin ise 2025 yılı sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, çarşıdaki iş yerlerinin tamamlanıyor olmasının şehir için büyük bir moral kaynağı olduğunu belirtti.

        İnşaatların tamamlandığını gördükçe vatandaşların psikolojisinin daha iyiye gittiğini aktaran Taşkın, "Önümüzdeki yıl Şubat ayından itibaren işyerlerinin hak sahiplerine teslimine başlayacağız. Bazı bloklarda boya işleri de başladı. Allah kazasız belasız bir şekilde inşaatlarımızı tamamlamayı nasip etsin. Malatya esnafı bir an önce çarşısına kavuşacak. Buralar tamamlandıkça halkımızın morali daha da yükseliyor, bu da bizim için tarif edilemez bir mutluluk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ise Malatya'nın yeniden ayağa kalkma sürecinde önemli bir eşiğin aşıldığını bildirdi.

        Kentte iş yerlerinin ışıkları yandığında tüm evlerin de ışığının yanacağını ve kentin kendine geleceğini anlatan Babacan, şunları kaydetti:

        "Depremin ardından önceliğimiz konut ve iş yerlerinin teslimatıydı. İlk projemizi Akpınar şehir merkezinde başlattık. İnşallah 10 bloğu 6 Şubat 2025'te teslim edeceğiz. Kalan iş yerlerini ise 2025’in sonunda tamamlayacağız. Malatyalılar bilsin ki, deprem bölgesindeki şehirler arasında kent merkezini en erken teslim eden şehir Malatya olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer de çalışmaların hızla ilerlediğini belirterek, "Çok kısa sürede inşaatlar büyük ilerleme kaydetti. Halkımız, işyerlerinin yükseldiğini gördükçe memnuniyetlerini dile getiriyor. Yapılar yükseldikçe umutlar da artıyor. Herkes teslimatların başlamasını sabırsızlıkla bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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