Depremden etkilenen Malatya'daki çarşı projesinde ilk teslimat 6 Şubat 2025'te

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da çarşı projesi kapsamında yapımına başlanan iş yerleri ve konutlarda ilk teslimatın 6 Şubat 2025'te yapılacağı bildirildi.

Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Malatya'da, konut ve iş yerlerinin yapımı sürüyor.

Deprem bölgesinde çarşı merkezi tamamen yıkılan kent, şehir ekonomisinin canlanması için hızla yeniden inşa ediliyor. Bakırcılar Çarşısı ve Akpınar bölgesinde başlatılan projeler hızla ilerlerken, bölgede gözle görülür bir yapılaşma dikkati çekiyor.

Çarşı projesi kapsamında yapımı tamamlanmak üzere olan 10 büyük bloğun teslimatı, depremin ikinci yıl dönümü olan 6 Şubat 2025'ten itibaren başlayacak. Kalan işyerlerinin ise 2025 yılı sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, çarşıdaki iş yerlerinin tamamlanıyor olmasının şehir için büyük bir moral kaynağı olduğunu belirtti.

İnşaatların tamamlandığını gördükçe vatandaşların psikolojisinin daha iyiye gittiğini aktaran Taşkın, "Önümüzdeki yıl Şubat ayından itibaren işyerlerinin hak sahiplerine teslimine başlayacağız. Bazı bloklarda boya işleri de başladı. Allah kazasız belasız bir şekilde inşaatlarımızı tamamlamayı nasip etsin. Malatya esnafı bir an önce çarşısına kavuşacak. Buralar tamamlandıkça halkımızın morali daha da yükseliyor, bu da bizim için tarif edilemez bir mutluluk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.