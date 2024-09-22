Yeni Malatyaspor Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, 6 Ekim Pazar günü saat 10.00'da yıllık olağan mali toplantı ve tüzük değişikliği, saat 11.30'da ise olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının Nurettin Soykan Altyapı Tesisleri'nde yapılacağı belirtildi.

Yeni Malatyaspor Kulübü, yıllık olağan mali toplantı ve tüzük değişikliğiyle ilgili olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

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