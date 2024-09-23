Malatya'da kamyonetin çarptığı kişi ağır yaralandı
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi ağır yaralandı.
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi ağır yaralandı.
B.L'nin kullandığı 44 AFN 936 plakalı beyaz eşya yüklü kamyonet, Şifa Mahallesi İnönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Y.K'ye çarptı.
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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