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        Malatya'da kamyonetin çarptığı kişi ağır yaralandı

        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 11:32 Güncelleme: 23.09.2024 - 11:32
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        Malatya'da kamyonetin çarptığı kişi ağır yaralandı
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        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi ağır yaralandı.

        B.L'nin kullandığı 44 AFN 936 plakalı beyaz eşya yüklü kamyonet, Şifa Mahallesi İnönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Y.K'ye çarptı.

        Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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