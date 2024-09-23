Malatya'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.Y. (44) idaresindeki 35 AV 3746 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolu Savaklı Mahallesi mevkisinde H.K. (43) yönetimindeki 33 AJM 606 plakalı pikapla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile A.D. (44) ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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