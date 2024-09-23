Malatya'da depremden sonra yapılan okula hayırseverlerden kütüphane desteği

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden sonra yaptırılan Gazi Osman Paşa İlkokuluna hayırseverlerin desteğiyle kütüphane kazandırıldı.

Okul Müdürü Muhammet Gül Özbey Çakır, yaptığı açıklamada, okullarının depremden etkilendiğini ancak devlet-millet işbirliğiyle bütün zorlukların üstesinden gelindiğini ve depremden sonra yaptırılan okulda eğitim öğretimin başladığını söyledi.

Asena Bal ve Melisa Tan tarafından kurulan Parlak Gelecekler Derneği'nin aracılığıyla hayırseverlerin okula bir kütüphane kazandırdığını dile getiren Çakır, "Malatya'mızın iki evladının kurduğu Parlak Gelecekler Derneği'ne teşekkür ediyorum. Okulumuza kütüphane kazandırdılar. Çocuklarımızın, okumanın yanı sıra dijital ortamda araştırma yapabilecekleri bir konseptte hazırlandı. Çocuklarımız mutlu, biz de mutluyuz." dedi.

Depremden bu yana gıda, giysi ve kırtasiye yardımlarını da sürdürdüklerini dile getiren Asena Bal, şöyle devam etti:

Parlak Gelecekler Derneği Başkanı Asena Bal da Malatya'da depremden zarar gören okullara kalıcı projeler hazırlamak üzere yola çıktıklarını, ilk projelerini de Gazi Osman Paşa İlkokulu'nda kütüphane kurarak hayata geçirdiklerini ifade etti.

Okul binasını Gazi Osman Paşa İlkokulu ile birlikte kullanan Mimar Sinan İlkokulunun Müdürü Mahmut Karaca da Parlak Gelecekler Derneğine teşekkür etti.

"Kütüphanemizi kurarak çocuklarımıza hediye ettik. Yaklaşık 2 bin kitabımızla çocuklarımıza kalıcı bir miras olan ilk adımı atmanın gururunu yaşıyoruz. Umarım çok daha güzel, parlak geleceklerde hep birlikte kıymetli bağışçılarımızla daha güzel şeyler yaparak Malatya'mıza birçok şey kazandırırız."

Bal, Melisa Tan ve kendisinin aynı zamanda anne olduklarını ve tıpkı çocukları gibi depremzede çocuklarla da ilgilenmek ve en güzel eğitimi almalarını sağlamak istediklerini kaydetti.

Melisa Tan da "Çocukların, kütüphaneye girdiklerinde bütün travmalarını, dertlerini, sıkıntılarını kapıda bırakmalarını, kendilerini kitaplara bırakmalarını istiyoruz. Elbette sadece kütüphaneyi yapıp bırakmayacağız. Yazar oturumlarımız olacak, çocuklarımızla kitap söyleşilerimiz olacak, atölyelerimiz olacak. Komple okuma, psikososyal destek ve sosyalleşme alanlarını birleştirip burada çocuklarla güzel, mutlu bir eğitim serüvenine başlamış bulunuyoruz." diye konuştu.