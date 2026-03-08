MEMLEKET SOFRASI - Kiraz yaprağı sarması

GÖKHAN ÇALI/OKAN COŞKUN - Zengin mutfak kültürüyle öne çıkan Malatya'nın geleneksel yemeklerinden kiraz yaprağı sarması, yöre sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler tarafından da beğeniyle tüketiliyor.



Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Malatya mutfağının coğrafi işaretle tescilli lezzetlerinden kiraz yaprağı sarmasının yapımı anlatıldı.



Malatya'nın yöresel lezzetleri arasında yer alan ve "Padişah yemeği" olarak da bilinen kiraz yaprağı sarması, Osmanlı Dönemi'nden bugüne kadar aynı tarifle hazırlanıyor.



Genellikle yaz aylarında kiraz ağaçlarından toplanan yaprakların tazeyken ya da salamura edilmesiyle hazırlanan yemek, 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek kentin coğrafi işaretli lezzetleri arasındaki yerini aldı.



Yemeğin hazırlanışını AA muhabirine anlatan aşçı Sabiha Kırmızıgül, kiraz yaprağı sarmasının Malatya mutfağının en özel lezzetlerinden biri olduğunu söyledi.



Sarmanın çok ince olacak şekilde hazırlanması gerektiğini belirten Kırmızıgül, bu inceliğin yemeğin hem sunumunu hem de lezzetini ön plana çıkardığını ifade etti.



Kiraz yaprağı sarması için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:



Malzemeler (4 kişilik)



3 su bardağı yarma (buğday)

1 kilogram kiraz yaprağı

3 yemek kaşığı tereyağı

1,5 kilogram yoğurt

Yarım kilogram kuru soğan

2 kaşık un

1 yemek kaşığı erik ekşisi

1 yumurta sarısı

Az miktarda tuz

Yapılışı

