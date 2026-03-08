Canlı
        Haberleri

MEMLEKET SOFRASI - Kiraz yaprağı sarması

        MEMLEKET SOFRASI - Kiraz yaprağı sarması

        GÖKHAN ÇALI/OKAN COŞKUN - Zengin mutfak kültürüyle öne çıkan Malatya'nın geleneksel yemeklerinden kiraz yaprağı sarması, yöre sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler tarafından da beğeniyle tüketiliyor.

        Giriş: 08.03.2026 - 11:08
        MEMLEKET SOFRASI - Kiraz yaprağı sarması

        GÖKHAN ÇALI/OKAN COŞKUN - Zengin mutfak kültürüyle öne çıkan Malatya'nın geleneksel yemeklerinden kiraz yaprağı sarması, yöre sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler tarafından da beğeniyle tüketiliyor.

        Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Malatya mutfağının coğrafi işaretle tescilli lezzetlerinden kiraz yaprağı sarmasının yapımı anlatıldı.

        Malatya'nın yöresel lezzetleri arasında yer alan ve "Padişah yemeği" olarak da bilinen kiraz yaprağı sarması, Osmanlı Dönemi'nden bugüne kadar aynı tarifle hazırlanıyor.

        Genellikle yaz aylarında kiraz ağaçlarından toplanan yaprakların tazeyken ya da salamura edilmesiyle hazırlanan yemek, 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek kentin coğrafi işaretli lezzetleri arasındaki yerini aldı.

        Yemeğin hazırlanışını AA muhabirine anlatan aşçı Sabiha Kırmızıgül, kiraz yaprağı sarmasının Malatya mutfağının en özel lezzetlerinden biri olduğunu söyledi.

        Sarmanın çok ince olacak şekilde hazırlanması gerektiğini belirten Kırmızıgül, bu inceliğin yemeğin hem sunumunu hem de lezzetini ön plana çıkardığını ifade etti.

        Kiraz yaprağı sarması için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

        Malzemeler (4 kişilik)

        • 3 su bardağı yarma (buğday)
        • 1 kilogram kiraz yaprağı
        • 3 yemek kaşığı tereyağı
        • 1,5 kilogram yoğurt
        • Yarım kilogram kuru soğan
        • 2 kaşık un
        • 1 yemek kaşığı erik ekşisi
        • 1 yumurta sarısı
        • Az miktarda tuz

        Yapılışı

        1. Haşlanmış buğdaydan öğütülerek elde edilen yarma, su ve tuz ile yoğrulur.
        2. Oluşan hamur toplanan veya buzdolabında saklanan kiraz yaprağı içerisine ince şekilde uçları açık olacak şekilde sarılır.
        3. Ocağa alınan sarmaların üzerine ilave edilen su, kaynayana kadar tencerede bekletilir.
        4. Sarmalar ocakta kaynadığı sırada başka bir tencerede, yoğurt, un, erik ekşisi, bir yumurta sarısı karıştırıldıktan sonra üzerine 2 su bardağı su ilave edilir.
        5. Karışım bir süre karıştırıldıktan ve ayran kıvamına geldikten sonra haşlanan sarmaların üzerine yavaşça dökülür.
        6. Bir tavaya eklenen ve küp şeklinde kesilen soğanın üzerine 2 yemek kaşığı sarma suyu eklenerek tereyağıyla kavrulur.
        7. Yoğurtlu karışımla birlikte bir servis tabağına alınan kiraz yaprağı sarması, soğanla oluşturulan sos üzerine eklendikten sonra servis edilir.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

