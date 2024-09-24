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        Malatya'da güçlendirme başvurusu yapılmayan orta hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar alan ve güçlendirme başvurusu yapılmayan binaların yüzde 40'ının yıkımının tamamlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 11:41 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:41
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        Malatya'da güçlendirme başvurusu yapılmayan orta hasarlı binaların yıkımı sürüyor
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        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar alan ve güçlendirme başvurusu yapılmayan binaların yüzde 40'ının yıkımının tamamlandığını bildirdi.

        Vali Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde orta hasarlıyken güçlendirme müracaatı yapılmayan binaların yıkımı hızla devam ediyor. Bugün itibarıyla yıkılması gereken orta hasarlı binaların yüzde 40'ını yıktık. Devletimizin desteğiyle şehrimizin yapı stokunu yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Rezerv alanlardaki çalışmaları da inceleyen Yavuz, "Kaynarca Mahallesi Merkez 1. Etap'ta temel kazısı ve zemin etüdü çalışmaları başladı. Yıkım çalışmaları da devam ediyor. Niyazi Mısrı Mahallesi'nde inşaat çalışmaları başlıyor. Şehrimize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

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