Malatya'da güçlendirme başvurusu yapılmayan orta hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Rezerv alanlardaki çalışmaları da inceleyen Yavuz, "Kaynarca Mahallesi Merkez 1. Etap'ta temel kazısı ve zemin etüdü çalışmaları başladı. Yıkım çalışmaları da devam ediyor. Niyazi Mısrı Mahallesi'nde inşaat çalışmaları başlıyor. Şehrimize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

Vali Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde orta hasarlıyken güçlendirme müracaatı yapılmayan binaların yıkımı hızla devam ediyor. Bugün itibarıyla yıkılması gereken orta hasarlı binaların yüzde 40'ını yıktık. Devletimizin desteğiyle şehrimizin yapı stokunu yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.

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