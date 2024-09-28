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        Darende'de depremzedeler için yapılan 256 konut kasımda teslim edilecek

        Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 256 konutun kasımda teslim edileceği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 11:30 Güncelleme: 28.09.2024 - 11:38
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        Darende'de depremzedeler için yapılan 256 konut kasımda teslim edilecek
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        Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 256 konutun kasımda teslim edileceği belirtildi.

        Kaymakam Şeref Gülyer ve Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ilçe merkezine yapılan TOKİ konutlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

        Kaymakam Gülyer, kasım ayında kura çekimi ile hak sahiplerine teslim edilecek evlerin ve 16 derslikli ilkokulun hayırlı olmasını diledi.

        Belediye Başkanı Bozkurt ise konutların yaklaşık 7 ay gibi rekor bir sürede tamamlandığını belirtti.

        Devletin depremin ilk gününden bu yana ilçe halkını hiç yalnız bırakmadığını dile getiren Bozkurt, şöyle konuştu:

        "İlçemiz merkezinde inşa edilen 256 TOKİ konutunun altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla ekim sonu gibi teslime hazır olduğunu gördük. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre, su, doğal gaz ve kanalizasyon çalışmalarında sona gelinmiş. Kasım ayında depremzede kardeşlerimiz yeni konutlarına geçmiş olacak. Burada hummalı bir çalışma var. Aynı zamanda 16 derslikli bir ilkokulumuz da var. İnşallah o da eğitimin ikinci yarısında öğrencilerle buluşacak."

        Bozkurt, kırsalda ise köy tipi 800 evin tamamlanma aşamasına geldiğini kaydetti.

        1491 hak sahibinin bulunduğu ilçede, 2024 yılı sonuna kadar depremzedelerin yüzde 80'ine konutlarının teslim edilmesi planlanıyor.

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