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        Malatya'da yön levhasına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin yön levhasına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 17:13 Güncelleme: 03.10.2024 - 17:13
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        Malatya'da yön levhasına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin yön levhasına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        H.P. idaresindeki 01 FA 327 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolu Karanlıkdere Kavşağı'nda yön levhasına çarptı.

        Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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