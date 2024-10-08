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        Malatya'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Malatya'da çekici ve iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 23:29 Güncelleme: 08.10.2024 - 23:29
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        Malatya'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Malatya'da çekici ve iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        B.K. idaresindeki 44 AGR 198 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesi Cevatpaşa Mahallesi'nde çevre yolunda S.B. yönetimindeki 14 FJ 995 plakalı çekici ile F.A. yönetimindeki 44 AEU 705 plakalı otomobil çarpıştı.

        112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan B.K, A.Ö, M.M.D, M.G. ve S.T. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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