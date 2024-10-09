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        Malatya'da özel halk otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Malatya'da özel halk otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 14:38 Güncelleme: 09.10.2024 - 14:38
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        Malatya'da özel halk otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Malatya'da özel halk otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        A.A. idaresindeki 44 H 0033 plakalı özel halk otobüsü, Yeşilyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde D.K. yönetimindeki 44 AAE 320 plakalı kamyon ile çarpıştı.

        112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan A.A. ile otobüste bulunan 6 kişi, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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