Malatya'da "Çocuk hakları durağı" oluşturuldu

Malatya'da Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından çocuk haklarına dikkat çekmek üzere "Çocuk hakları durağı" oluşturuldu.

Malatya Valiliği önündeki otobüs durağına çocuk haklarını anlatan bilgilendirme yazıları yazan komite, farkındalık etkinliği düzenledi.

Durakta düzenlenen etkinlikte konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, çocukların güvende olması, iyi bir eğitim alması ve hak ettikleri sevgi ve şefkati görmelerinin önemini vurguladı.

Vali Yavuz, şöyle konuştu:

"Çocuklarımıza zaman yatırımı yapmalı, maddi menfaat temin etmenin sevginin ve şefkatin yerine konamayacağını bütün ebeveynlerin idrak etmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Evlatlarımızı başta dijital bağımlılık olmak üzere bağımlılık türlerinden koruyacak, onların fiziksel, ruhsal ve psikolojik gelişimlerine katkı sunacak yaklaşımları hep beraber ortaya koymak için gayretle çalışıyoruz. Anne ve babalara sesleniyorum, çocuklarınızın kiminle arkadaşlık ettiğini, kiminle zaman geçirdiğini ve boş zamanlarını nasıl değerlendirdiğini lütfen merak ediniz. Tüm anne ve babaların dijital dünya konusunda bilgili olması, aile koruma sistemlerini çocuklarının bilgisayarlarına ve kişisel cep telefonlarına adapte etmelerini ve dijital zorbalık başta olmak üzere bu konularda daha hassas ve duyarlı olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz."