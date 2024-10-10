Bakan Kurum'a Malatya'dan fahri hemşehrilik beratı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a fahri hemşehrilik beratı verilmesini, AK Parti, CHP ve MHP gruplarının oy birliğiyle kabul etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakan Kurum'un 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ilk anından itibaren Malatya ve Malatyalıların yanında olduğunu belirtti.

Depremin yaralarının sarılması ve kentin bir an önce yeniden ayağa kalkması için gayret gösteren Kurum'un, Malatyalıların gönlünde müstesna bir yer edindiğini vurgulayan Er, Kurum'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi kararının Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle alındığını kaydetti.