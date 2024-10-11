AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören'den kongre sürecine ilişkin açıklama:

AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, kongrelerin sadece bir vitrin değişikliği değil aynı zamanda büyük bir değişimin de zeminini oluşturacağını söyledi.

Gören, düzenlediği basın toplantısında, kongre süreçlerinin başladığını, kongrelerin birliğin, beraberliğin ve bir arada olmanın en büyük göstergeleri olduğunu söyledi.

Bugüne kadar girdikleri 18 seçimde kentte birinci parti olarak çıktıklarını hatırlatan Gören, "Bugün de kongre süreciyle vatandaşın seçimlerle bize vermek istediği mesajı en iyi şekilde okuyarak partimizin yeni bir değişim sürecine girdiğini belirtmek isterim. Kongrelerimiz sadece bir vitrin değişikliği değil aynı zamanda büyük bir değişimin de zeminini oluşturacak. Delege seçimlerimizi gerçekleştirdik. Şehrin muhtelif yerlerinde sandıklar oluşturmak suretiyle bu sandıklarda vatandaşımızın Cumhurbaşkanımıza yazmak istediği, iletmek istediği mesajları ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.