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        AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören'den kongre sürecine ilişkin açıklama:

        AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, kongrelerin sadece bir vitrin değişikliği değil aynı zamanda büyük bir değişimin de zeminini oluşturacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 12:00 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:00
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        AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören'den kongre sürecine ilişkin açıklama:
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        AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, kongrelerin sadece bir vitrin değişikliği değil aynı zamanda büyük bir değişimin de zeminini oluşturacağını söyledi.

        Gören, düzenlediği basın toplantısında, kongre süreçlerinin başladığını, kongrelerin birliğin, beraberliğin ve bir arada olmanın en büyük göstergeleri olduğunu söyledi.

        Bugüne kadar girdikleri 18 seçimde kentte birinci parti olarak çıktıklarını hatırlatan Gören, "Bugün de kongre süreciyle vatandaşın seçimlerle bize vermek istediği mesajı en iyi şekilde okuyarak partimizin yeni bir değişim sürecine girdiğini belirtmek isterim. Kongrelerimiz sadece bir vitrin değişikliği değil aynı zamanda büyük bir değişimin de zeminini oluşturacak. Delege seçimlerimizi gerçekleştirdik. Şehrin muhtelif yerlerinde sandıklar oluşturmak suretiyle bu sandıklarda vatandaşımızın Cumhurbaşkanımıza yazmak istediği, iletmek istediği mesajları ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Delegelerle toplantılar gerçekleştirdiklerini anlatan Gören, kongre süreci nihayete erdiğinde değişim ve dönüşümü gerçekleştirmek suretiyle partilerinin yeni bir başlangıcın habercisi olacağını belirtti.

        Programda, AK Parti Malatya milletvekilleri İhsan Koca ile İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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