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        Malatya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat'ın kullandığı otomobilin de karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 22:40 Güncelleme: 12.10.2024 - 22:40
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        Malatya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat'ın kullandığı otomobilin de karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Y.Ç. idaresindeki 44 LD 501 plakalı otomobil, Özalper Mahallesi İstasyon Kavşağı ışıklarında bekleyen İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat yönetimindeki 44 NA 166 plakalı otomobil ile T.G. kontrolündeki 44 AAF 180 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Y.Ç. ile otomobilde bulunan yolcu Y.Ç. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Rektör Akpolat'ın aracında ise hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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