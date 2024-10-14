Malatya'da depremde yıkılanların yerine 52 okul yapıldı

YETER ERDİNE - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da yıkılan ya da ağır hasar aldığı için yıkımı gerçekleştirilenlerin yerine yapılan 52 okul kasım ayı itibarıyla tamamlanacak.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Malatya'da eğitim kurumlarına da zarar verdi.

Depremler nedeniyle 2 okulun yıkıldığı, 46 okulda ağır, 18 okulda ise orta hasarın oluştuğu kentte 855 derslik kullanılamaz hale geldi.

Kentte depremlerden etkilenen eğitim kurumlarının yeniden inşası için hummalı bir çalışma sürüyor.

Bazı okullar devlet eliyle yaptırılırken bazılarına da hayırseverler katkı sunuyor. Malatya Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin sadece konutlara ve iş yerlerine değil eğitim kurumlarına da büyük zarar verdiğini söyledi. Kentte depremlerde 855 dersliğin zarar gördüğünü aktaran Vali Yavuz, "855 dersliğin tekrar inşası için yoğun bir çalışma ve gayret gösterildi. Kasım itibarıyla 723 dersliğimizi, 52 okulumuzu fiilen teslim etmiş olacağız. Bunun yanında tabii özellikle hayırseverlerimiz de yine bize zaman zaman ayni, yüzde 25, yüzde 50 gibi katkılarla yani devlet ve hayırsever işbirliği ile yapmış olduğumuz eğitim kurumları da mevcut." dedi.

- "29 okul, 391 derslikte hayırseverlerimizin bize katkısı olmuştur" Eğitime katkı sunan hayırseverlere de teşekkür eden Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şehrimize ilgi gösteren gerek yurt dışındaki Malatyalı kardeşlerimize gerekse Malatya ile hiçbir irtibatı olmadan buraya gelip yardım etmek isteyen hayırseverlerimize, İstanbul'da ve diğer yerlerdeki Malatyalı hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Bu kapsamda 29 okul, 391 derslik yapımı konusunda hayırseverlerimizle işbirliği protokolleri yaptık. Bunların bir kısmı tamamını bir kısmı biraz önce bahsettiğim gibi yüzde 50'si, bir kısmı ayni bağışlarla yapılmış okullarımız. 29 okul, 391 derslikte hayırseverlerimizin bize katkısı olmuştur."