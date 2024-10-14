Recai Kutan için memleketi Malatya'da taziye programı düzenlendi
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için memleketi Malatya'da taziye programı gerçekleştirildi.
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için memleketi Malatya'da taziye programı gerçekleştirildi.
Ankara'da 94 yaşında hayatını kaybeden Kutan için Anadolu Gençlik Derneği Malatya Şubesi'nde program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen programda, Kutan'ın çocukları İsmail, Murat ve Ahmet Kutan taziyeleri kabul etti.
Taziyeye, Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay, vatandaşlar ve partililer katıldı.
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