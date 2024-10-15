Malatya'da ağır hasarlı okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü
Malatya'da ağır hasarlı okulun çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Malatya'da ağır hasarlı okulun çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Battalgazi ilçesine bağlı Meydanbaşı Mahallesi'ndeki Yatılı Bölge Ortaokulu'nun çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 6 araç, 22 personelle müdahale ettiği yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Söndürme çalışmalarında Battalgazi Belediyesinin su tankerleri kullanıldı.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
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