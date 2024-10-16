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        GÜNCELLEME 3 - Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

        Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 12:41 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:41
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        GÜNCELLEME 3 - Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
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        Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Deprem nedeniyle kent merkezinde çoğu kişinin ev ve iş yerlerinin dışarı çıktığı görüldü.

        Vatandaşlar park ve meydanlarla toplandı.

        Deprem Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

        Kentte hasarlı bazı binaların ise etrafı şeritle çevrildi, güvenlik önlemi alındı.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, şu ana kadar kurumlara ulaşan herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi.

        Kentte, mahkemelik olanlar dışında ağır hasarlı binaların tamamının daha önceden yıkıldığını söyleyen Yavuz, yıkım için mahkeme aşaması beklenen binaların da tahliye edilmiş olduğunu dile getirdi.

        Yavuz, "Bir binanın çöktüğüne dair sosyal medyada bazı görüntüleri biz de gördük ama bu bizim kontrollü yıktığımız bir binadan görüntüler. Dolayısıyla buradan vatandaşlarımızı paniğe düşürecek doğrulanmamış görüntülerin yayınlanmaması ricamız." diye konuştu.

        Saha taramalarının sürdüğünü kaydeden Yavuz, "Şu ana kadar bize gelen bilgilere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu değil ama panik olan vatandaşlarımız, buna ilişkin ihbarlar var." ifadelerini kullandı.

        Hasarlı olan tahliye edilmiş binalardan uzak durulmasını isteyen Yavuz, okulların tedbir amacıyla bugün için tatil edildiğini bildirdi.

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AA muhabirine, "Şu ana kadar bizlere ulaşan herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor. Herkese geçmiş olsun." dedi.

        AFAD İl Müdürü Ali Altındal ise şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığını belirtti.

        Altındal, kentte alan tarama faaliyetlerini sürdüğünü kaydetti.

        Öte yandan, deprem anı kentte yayın yapan Er Tv'de canlı yayına yansıdı. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde de insanların yaşadığı panik yer alıyor.

        - Şanlıurfa ve Adıyaman'da okullar tatil edildi

        Malatya merkezli deprem nedeniyle Şanlıurfa ve Adıyaman'da okullar 1 gün tatil edildi.

        ​​​​​​​Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Malatya’da meydana gelen ve İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle resmi ve özel eğitim kurumlarının bütün kademelerinde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

        Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklama'da, "Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem dolayısıyla ilimiz genelinde 16 Ekim itibarıyla resmi, özel ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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