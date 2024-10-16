GÜNCELLEME 3 - Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem nedeniyle kent merkezinde çoğu kişinin ev ve iş yerlerinin dışarı çıktığı görüldü.

Vatandaşlar park ve meydanlarla toplandı.

Deprem Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

Kentte hasarlı bazı binaların ise etrafı şeritle çevrildi, güvenlik önlemi alındı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, şu ana kadar kurumlara ulaşan herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi. Kentte, mahkemelik olanlar dışında ağır hasarlı binaların tamamının daha önceden yıkıldığını söyleyen Yavuz, yıkım için mahkeme aşaması beklenen binaların da tahliye edilmiş olduğunu dile getirdi. Yavuz, "Bir binanın çöktüğüne dair sosyal medyada bazı görüntüleri biz de gördük ama bu bizim kontrollü yıktığımız bir binadan görüntüler. Dolayısıyla buradan vatandaşlarımızı paniğe düşürecek doğrulanmamış görüntülerin yayınlanmaması ricamız." diye konuştu.

Saha taramalarının sürdüğünü kaydeden Yavuz, "Şu ana kadar bize gelen bilgilere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu değil ama panik olan vatandaşlarımız, buna ilişkin ihbarlar var." ifadelerini kullandı. Hasarlı olan tahliye edilmiş binalardan uzak durulmasını isteyen Yavuz, okulların tedbir amacıyla bugün için tatil edildiğini bildirdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AA muhabirine, "Şu ana kadar bizlere ulaşan herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor. Herkese geçmiş olsun." dedi.

AFAD İl Müdürü Ali Altındal ise şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığını belirtti. Altındal, kentte alan tarama faaliyetlerini sürdüğünü kaydetti. Öte yandan, deprem anı kentte yayın yapan Er Tv'de canlı yayına yansıdı. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde de insanların yaşadığı panik yer alıyor. - Şanlıurfa ve Adıyaman'da okullar tatil edildi Malatya merkezli deprem nedeniyle Şanlıurfa ve Adıyaman'da okullar 1 gün tatil edildi.