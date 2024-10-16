Malatya'da deprem anında annenin engelli oğlunu sırtında taşıması güvenlik kamerasında
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem anında Emine Nezihe Parlak İlkokulu'nda eğitim gören engelli oğlunu sırtında taşıyan annenin görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem anında Emine Nezihe Parlak İlkokulu'nda eğitim gören engelli oğlunu sırtında taşıyan annenin görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çevre illerden de hissedilen deprem kent merkezindeki okullarda paniğe neden oldu.
Depremle birlikte öğrenciler sınıfları terk ederken Emine Nezihe Parlak İlkokulu'nda hizmetli olarak görev yapan bir kadın da aynı okulda öğretim gören engelli oğlunu sırtında bina dışına taşıdı.
Kadının oğlunu sırtında taşıması okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bu arada, kentteki çeşitli okullarda deprem anında öğrencilerin sınıflarını terk etmeleri de güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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