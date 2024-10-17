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        AFAD Başkanı Memiş, Malatya ve Sivas'taki depremlere ilişkin açıklama yaptı:

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan ve dün yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 3,3 olmak üzere 200'ün üzerinde artçı deprem meydana geldiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 19:29 Güncelleme: 17.10.2024 - 19:33
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        AFAD Başkanı Memiş, Malatya ve Sivas'taki depremlere ilişkin açıklama yaptı:
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan ve dün yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 3,3 olmak üzere 200'ün üzerinde artçı deprem meydana geldiğini söyledi.

        Memiş, Malatya'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

        Dün sabah meydana gelen depremden başta Malatya olmak üzere Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Tunceli'nin etkilendiğini belirten Memiş, afetlerde önceliklerinin müdahale olduğunu ifade etti.

        Memiş, deprem bölgesinde yaptıkları saha taramasında herhangi bir can kaybının olmadığını bilmelerinin kendileri için en önemli unsur olduğunu anlatarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

        AFAD ekiplerinin 55 araç ve 210 personel, tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplam 1216 personel ve 363 aracın depremle ilgili çalışmalara katıldığını aktaran Memiş, şöyle devam etti:

        "Şu ana kadar 112 Çağrı Merkezimize gelen ihbar sayısını 1475 olarak değerlendirebiliriz. Bu ihbarların 1223'ünün daha çok bilgi amaçlı olduğunu söyleyebiliriz ve yaklaşık 252'si de yardım amaçlı. Bu depremden etkilenen bütün illerin kümülatif rakamlarını sizlere arz ediyorum. Depremden sonra en büyüğü 3,3 olmak üzere 200'ün üzerinde artçı deprem meydana geldi. Yine Sağlık Bakanlığımızdan alınan bilgiye göre Malatya'da 55, Elazığ'da 111, Adıyaman'da 18, Diyarbakır'da 19, Şanlıurfa'da 37, Kahramanmaraş'ta 3 ve Erzincan'da 6 olmak üzere toplam 249 vatandaşımız etkilendi. Yani kendileri daha çok korku ve panikten dolayı yani herhangi bir enkazda kalma filan gibi böyle çok ağır bir tablo olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Malatya'da 2 vatandaşımız, Elazığ'da 8 vatandaşımızın kontrol maksatlı olarak tedavileri hastanelerde devam ediyor."

        - Sivas'taki depremler

        Memiş, Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlere ilişkin şunları kaydetti:

        "AFAD ve ilgili kurumlarımızın ekipleri tarafından Sivas merkez ve etkilenen tüm ilçelerimizde tarama çalışmaları yapıldı ve şu ana kadar şükür olsun gelen ihbarlar daha çok korkudan dolayı panik havası kaynaklı 15 ihbar olduğunu görüyoruz. Yine tıpkı Malatya'da olduğu gibi Sivas'ta da saha taramaları, hasar tespit çalışmalarımızda devam ediyor. Ben yine Sivas'ta da depremden etkilenen bütün vatandaşlarımız her birine ayrı ayrı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."

        Memiş, 7/24 vatandaşlarının yanında, onların emrinde olduklarını bildirerek "Onların ihtiyacını karşılamaya azami gayret gösteriyoruz. Bu büyüklükteki depremlerde Allah'a şükürler olsun ülkemizdeki yapı stokunun da iyileşmesiyle beraber çok fazla olumsuz durum da beklemiyoruz açıkçası. Allah beterinden korusun, bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

        - 21 okulda onarım yapılacak

        Malatya Valisi Seddar Yavuz ise Kale merkezli depremden etkilenen herkese bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Hastanede yatan 2 kişinin bulunduğunu aktaran Yavuz, bunun dışında sağlık kuruluşlarında yaralı kimsenin bulunmadığını söyledi.

        Yavuz, depremin ilk anından itibaren saha taramalarını süratle gerçekleştirdiklerini belirterek şöyle devam etti:

        "Allah'a hamdolsun ki depremin ilimizde meydana gelen büyüklüğe rağmen herhangi bir büyük yıkıma ya da can kaybına sebebiyet vermemesi bizim için büyük bir sevinç kaynağı olmuştur. Hasar tespiti çalışmaları bugün de devam etti. Eğitim kurumlarımızın tamamına yönelik olarak başta gözlemsel daha sonra da yine teknik elemanlarımızca Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 471 resmi binada inceleme yapılmış ve sıva dökülmeleri gibi çok yüzeysel boya, badanayla giderilebilecek 21 okulumuzda onarım ihtiyacı doğmuştur. Dolayısıyla şu anda da yine bu çalışmamız akşam saatleri itibarıyla tamamlanacaktır. Bu nedenle özellikle çocuklarımızın psikolojisini de düşünerek boyalarını, badanalarını yaptıktan sonra bu 21 okulumuzun eğitim öğretime devam etmesini arzu ediyoruz. Dolayısıyla Valiliğimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz yarın ve hafta sonu bu okullarımızdaki eksikleri tamamlayacaktır. Bu nedenle şu an için 21 okulumuzda bir gün süreye daha eğitim ve öğretime ara vermeyi planlıyoruz."

        Hasar tespit çalışmalarının da hızla devam ettiğini anlatan Yavuz, "28 ekip, 56 teknik personelle şu anda saha çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

        Toplantıya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.

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