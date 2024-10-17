AFAD Başkanı Memiş, Malatya ve Sivas'taki depremlere ilişkin açıklama yaptı:

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan ve dün yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 3,3 olmak üzere 200'ün üzerinde artçı deprem meydana geldiğini söyledi.

Memiş, Malatya'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Dün sabah meydana gelen depremden başta Malatya olmak üzere Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Tunceli'nin etkilendiğini belirten Memiş, afetlerde önceliklerinin müdahale olduğunu ifade etti.

Memiş, deprem bölgesinde yaptıkları saha taramasında herhangi bir can kaybının olmadığını bilmelerinin kendileri için en önemli unsur olduğunu anlatarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

AFAD ekiplerinin 55 araç ve 210 personel, tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplam 1216 personel ve 363 aracın depremle ilgili çalışmalara katıldığını aktaran Memiş, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 112 Çağrı Merkezimize gelen ihbar sayısını 1475 olarak değerlendirebiliriz. Bu ihbarların 1223'ünün daha çok bilgi amaçlı olduğunu söyleyebiliriz ve yaklaşık 252'si de yardım amaçlı. Bu depremden etkilenen bütün illerin kümülatif rakamlarını sizlere arz ediyorum. Depremden sonra en büyüğü 3,3 olmak üzere 200'ün üzerinde artçı deprem meydana geldi. Yine Sağlık Bakanlığımızdan alınan bilgiye göre Malatya'da 55, Elazığ'da 111, Adıyaman'da 18, Diyarbakır'da 19, Şanlıurfa'da 37, Kahramanmaraş'ta 3 ve Erzincan'da 6 olmak üzere toplam 249 vatandaşımız etkilendi. Yani kendileri daha çok korku ve panikten dolayı yani herhangi bir enkazda kalma filan gibi böyle çok ağır bir tablo olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Malatya'da 2 vatandaşımız, Elazığ'da 8 vatandaşımızın kontrol maksatlı olarak tedavileri hastanelerde devam ediyor."