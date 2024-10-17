Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da öğretmenin deprem anında engelli öğrencisini kucağında taşıması güvenlik kamerasında

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde öğretmenin dünkü deprem esnasında engelli öğrencisini kucağında taşıması güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 21:43 Güncelleme: 17.10.2024 - 21:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da öğretmenin deprem anında engelli öğrencisini kucağında taşıması güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde öğretmenin dünkü deprem esnasında engelli öğrencisini kucağında taşıması güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Dün, Kale ilçesi merkezli meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sırasında Yeşilyurt ilçesindeki Topsöğüt Akpınar İlkokulunun tahliye edilmesi, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        İlkokul öğretmeni Songül Parlakyıldız'ın, bebekken çocuk felci geçiren 3. sınıf öğrencisi Sirac Alpay'ı deprem anında kucağında taşıyarak okulun bahçesine çıkarması görüntülerde yer aldı.

        Öte yandan Alp'ın rahatsızlıktan dolayı ellerini ve ayaklarını kullanamadığı, eğitim sürecinde ihtiyaçlarını sınıf öğretmeni ile annesinin karşıladığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Dışişleri: Hamas lideri öldü
        İsrail Dışişleri: Hamas lideri öldü
        Sinvar'dan sonra dengeler
        Sinvar'dan sonra dengeler
        1987'den bu yana Hamas'ın öldürülen liderleri
        1987'den bu yana Hamas'ın öldürülen liderleri
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        17 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        17 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İstanbul'da okul müdürüne silah çeken öğretmenin ifadesi ortaya çıktı
        İstanbul'da okul müdürüne silah çeken öğretmenin ifadesi ortaya çıktı
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        Eşinin fotoğrafını görünce tek yumrukla komaya sokmuştu: Acı haber geldi
        Eşinin fotoğrafını görünce tek yumrukla komaya sokmuştu: Acı haber geldi
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        Yenidoğan çetesi iddianamesinde kan donduran detaylar
        Yenidoğan çetesi iddianamesinde kan donduran detaylar
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savunma Sanayii Destekleme Fonu bütçesi yüzde 55 artacak
        Savunma Sanayii Destekleme Fonu bütçesi yüzde 55 artacak
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        "Her yerim doğal"
        "Her yerim doğal"
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi

        Benzer Haberler

        5.9'luk depremde engelli öğrencisini kucağında taşıyarak okuldan çıkardı; o...
        5.9'luk depremde engelli öğrencisini kucağında taşıyarak okuldan çıkardı; o...
        AFAD Başkanı Memiş: 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından 200'ün üzerinde ar...
        AFAD Başkanı Memiş: 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından 200'ün üzerinde ar...
        Malatya'da 5. Uluslararası Turgut Özal Ekonomi ve Siyaset Kongresi düzenlen...
        Malatya'da 5. Uluslararası Turgut Özal Ekonomi ve Siyaset Kongresi düzenlen...
        Malatya'da depremden etkilenen 21 okul yarın tatil edildi
        Malatya'da depremden etkilenen 21 okul yarın tatil edildi
        AFAD Başkanı Memiş, Malatya ve Sivas'taki depremlere ilişkin açıklama yaptı...
        AFAD Başkanı Memiş, Malatya ve Sivas'taki depremlere ilişkin açıklama yaptı...
        Depremde öğrencisini kucağında taşıyan öğretmen: Düşündüğüm tek şey, o oldu
        Depremde öğrencisini kucağında taşıyan öğretmen: Düşündüğüm tek şey, o oldu