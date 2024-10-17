Malatya'da öğretmenin deprem anında engelli öğrencisini kucağında taşıması güvenlik kamerasında

Öte yandan Alp'ın rahatsızlıktan dolayı ellerini ve ayaklarını kullanamadığı, eğitim sürecinde ihtiyaçlarını sınıf öğretmeni ile annesinin karşıladığı öğrenildi.

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