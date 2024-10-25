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        Malatya'da çocuklar, Filistinli akranlarına destek için mektup yazdı

        Malatya'da, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Bizde kuşlar filleri yener, Filistinli çocuklara mektup yaz" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 10:23 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:29
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        Malatya'da çocuklar, Filistinli akranlarına destek için mektup yazdı
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        Malatya'da, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Bizde kuşlar filleri yener, Filistinli çocuklara mektup yaz" etkinliği düzenlendi.

        Yeşilyurt Belediyesi Kent Konseyi önündeki etkinliğe aileleriyle katılan öğrenciler, yazdıkları mektuplarda, Gazze'deki çocukların yaşadığı acılara dikkati çekti.

        Çocuklar, Gazze'deki akranlarına moral vermek amacıyla yazdıkları mektuplarda, İsrail'in saldırılarının sona ermesini diledi, dünyaya barış çağrısında bulundu.

        Farklı dillerde barış mesajları içeren dövizler de taşıyan çocuklar, Türk ve Filistin bayrakları salladı.

        Çocukların yazdığı 30 mektup, bölgedeki insani yardım vakıflarının aracılığıyla Filistin'e gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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