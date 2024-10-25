Lise öğrencileri Gaziantep'in tarihi ve turistik yerlerini gezdi

Malatya'nın Arguvan ilçesindeki Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Gaziantep'in tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Okul Müdürü Hüseyin Ünal’ın başkanlığında okulun Gezi Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe, 12. sınıf öğrencileri katıldı.

Öğrencilerin sınav sürecinde motivasyonlarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen gezi programı kapsamında, Gaziantep'in tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı.

Öğrenciler ve öğretmenlerden oluşan grup, Gaziantep şehir merkezindeki Panorama Müzesi, Zeugma Müzesi, Hayvanat Bahçesi, Bakırcılar Çarşısı gibi tarihi ve turistik yerleri gezdi.