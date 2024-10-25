Lise öğrencileri Gaziantep'in tarihi ve turistik yerlerini gezdi
Malatya'nın Arguvan ilçesindeki Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Gaziantep'in tarihi ve turistik yerlerini gezdi.
Malatya'nın Arguvan ilçesindeki Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Gaziantep'in tarihi ve turistik yerlerini gezdi.
Okul Müdürü Hüseyin Ünal’ın başkanlığında okulun Gezi Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe, 12. sınıf öğrencileri katıldı.
Öğrencilerin sınav sürecinde motivasyonlarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen gezi programı kapsamında, Gaziantep'in tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı.
Öğrenciler ve öğretmenlerden oluşan grup, Gaziantep şehir merkezindeki Panorama Müzesi, Zeugma Müzesi, Hayvanat Bahçesi, Bakırcılar Çarşısı gibi tarihi ve turistik yerleri gezdi.
Şehrin zengin mutfak kültürünü de keşfeden katılımcılar, yöresel yemekleri tatma fırsatı buldu.
Geziye destek veren Gezi Kulübü Başkanı Ali Turgut ve sponsorluk sağlayan Seyrani Uğurlu'ya teşekkür eden Okul Müdürü Ünal, bu tür etkinliklerin öğrenciler arasında birlik ve beraberliği güçlendirdiğini, aynı zamanda tarih ve kültür bilincini artırdığını ifade etti.
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