Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarına başladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Giriş: 31.10.2024 - 16:08 Güncelleme: 31.10.2024 - 16:10
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışması yaptı.
Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla 3 Kasım Pazar günü Gaziantep Stadyumu'nda oynayacağı Sakaryaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
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