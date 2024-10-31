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        Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarına başladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 16:08 Güncelleme: 31.10.2024 - 16:10
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        Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışması yaptı.

        Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla 3 Kasım Pazar günü Gaziantep Stadyumu'nda oynayacağı Sakaryaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

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