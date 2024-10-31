Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Battalgazi ilçesi Sancaktar Mahallesi'ndeki Hüseyin Özpolat Parkı'nda, İ.D. ile ismi henüz belirlenemeyen şüpheli arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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