Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Battalgazi ilçesi Sancaktar Mahallesi'ndeki Hüseyin Özpolat Parkı'nda, İ.D. ile ismi henüz belirlenemeyen şüpheli arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada tabancayla ateş açılması sonucu İ.D. yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.
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