Malatya'da PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Malatya'da terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Malatya'da terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, kentte terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 1'i keskin nişancı olmak üzere yabancı uyruklu 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli örgütsel doküman ve materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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