Malatya'da PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli örgütsel doküman ve materyaller ele geçirildi.

Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 1'i keskin nişancı olmak üzere yabancı uyruklu 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

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