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        Doğanşehir'de öğrencilere sınava hazırlık setleri dağıtıldı

        Malatya'da, Doğanşehir Belediyesince üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere destek amacıyla sınava hazırlık setleri dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 15:17 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:18
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        Doğanşehir'de öğrencilere sınava hazırlık setleri dağıtıldı
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        Malatya'da, Doğanşehir Belediyesince üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere destek amacıyla sınava hazırlık setleri dağıtıldı.

        Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde ilçede liseyi bitiren ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi

        Burada konuşan Bayram, gençlerin geleceğe daha iyi adımlarla hazırlanması için her zaman eğitime destek vereceklerini söyledi.

        Türkiye'nin gençlerin enerjisine ihtiyacı olduğunu aktaran Bayram, şunları kaydetti:

        "Üniversite hayatı ise her açıdan önemli, her açıdan değerli bir eğitim sürecidir. Hayatınızın her döneminde başarıya giden yolun gayret, emek ve sabır basamaklarından geçiyor. Sizler ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacaksınız. Bu yüzden hem kendinize, hem ailenize ve hem de milletimize karşı sorumluluklarınızı çok iyi bilmeli ve ona göre hareket etmelisiniz. Başarılı bir hayatın temelinde çalışmak ve emek vardır. Eğitim hizmetleri bizim için olmazsa olmazımızdır. Yaşadığımız deprem felaketlerinden sonra ilçemizdeki eğitim kurumlarımızın yeniden eğitime başlaması, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sağlıklı ortamlarda derslerine devam etmeleri için her türlü katkıyı sağlamaya devam ediyoruz."

        Bayram, daha sonra 300 öğrenciye sınava hazırlık seti verdi.

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