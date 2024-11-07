Malatya'da 12. Gastroenteroloji Cerrahisi ve 2. Ulusal Karaciğer Nakli kongreleri başladı.

Kongreler, Sağlık Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği, Karaciğer Nakli Derneği ve İnönü Üniversitesi tarafından bir otelde düzenlendi.

Kongrenin açılışı dolayısıyla video mesaj gönderen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de gastroenteroloji cerrahisi uzmanlıklarına yönelik 16 eğitim kliniğinin faaliyet yürüttüğünü, hali hazırda kamu ve özel üniversiteler dahil toplam 137 gastroenteroloji cerrahisi uzmanı bulunduğunu söyledi.

Organ Bağışı ve Nakli Haftası içinde olduklarını kaydeden Memişoğlu, kadavradan organ bağışının artması için çalıştıklarını dile getirdi. Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsünün en çok karaciğer nakli yapan merkez olduğunu aktaran Memişoğlu, şöyle konuştu: "Türkiye'de bugün itibarıyla organ nakli bekleme listesinde karaciğer nakli bekleyen 2 bin 651 hastamız bulunuyor. Bu hastalarımızın tedavisinin yalnızca karaciğer nakliyle mümkün olduğunu biliyoruz. Öte yandan organ nakli cerrahisinde yapılan çapraz nakiller sayesinde verici havuzu artmakta ve daha çok hastamız şifasına kavuşmaktadır. Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü, yapmış olduğu çoklu karaciğer nakilleriyle tüm dünyada çığır açan işlere imza atmaktadır. Yine Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü tüm hastanelerimiz içerisinde en çok karaciğer nakli yapan merkezimiz olarak gözbebeğimiz konumundadır."

Başlatmakta oldukları, tüm paydaşları kapsayan üreten sağlık modelinin sağlık alanında önemli bir dönüşüm sürecini tetikleyeceğini belirten Memişoğlu, "Üreten sağlık modelimizle üniversitelerimizdeki sağlık bilim insanlarından Ar-Ge çalışmalarına sanayinin üretim gücünü ve devletin teşvik eden rolünü bir araya getiriyoruz. Böylece TÜSEB üzerinden oluşturacağımız ekosistem ile bilhassa Ar-Ge çalışmaları yürüten bilim insanlarımızın yanında olacağız ve bilim insanlarımıza destek vereceğiz." dedi. TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer de video mesajında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve Malatya'yı da etkileyen depremler nedeniyle dönemin Milli Eğitim Bakanı olarak, depremin hemen ardından kente geldiğini ve devlet millet işbirliği içinde ilk günden itibaren sahada olarak yaraları sarmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını anlattı.

Vali Seddar Yavuz da 6 Şubat 2023'te yaşanan depremler gibi büyük afetlerde ancak büyük milletlerin direnç gösterdiğini ifade etti. Türk milletinin büyük bir millet olduğunu belirten Yavuz, depremden etkilenen şehri ayağa kaldırmak ve insanları konutlarına, iş yerlerine kavuşturmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir seferberlik anlayışı ve milletin desteğiyle çalıştıklarını kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise çapraz karaciğer nakilleriyle büyük başarı sağlayan üniversitedeki hocaları kutladı.