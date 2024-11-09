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        Malatya'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 14:07 Güncelleme: 09.11.2024 - 14:07
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        Malatya'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        İlyas Zeybek (37) idaresindeki 41 DK 035 plakalı otomobil, Hatunyusu Mahallesi'nde henüz trafiğe açılmayan kuzey çevre yoluna yaklaşık 200 metre mesafedeki dereye devrildi.

        Deredeki otomobili görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde sürücü Zeybek'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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