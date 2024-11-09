Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        AK Parti Malatya İl Başkanlığı Ortak Akıl Delege İstişare toplantısı düzenledi

        AK Parti Malatya İl Başkanlığınca, il delegelerinin katılımıyla Ortak Akıl Delege İstişare toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 14:37 Güncelleme: 09.11.2024 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Malatya İl Başkanlığı Ortak Akıl Delege İstişare toplantısı düzenledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Malatya İl Başkanlığınca, il delegelerinin katılımıyla Ortak Akıl Delege İstişare toplantısı yapıldı.

        AK Parti İl Başkanı Namık Gören, bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya ziyaretinin yoğun programı olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.

        İl kongrelerinin de ileri bir tarihe ertelendiğini aktaran Gören, "Birileri bu ertelemeden bir iptal gibi bahsetmek suretiyle delegelerimize, parti teşkilatlarımıza nifak sokmaya çalışıyor. Biz bu nifak oyunlarını ve hileleri defalarca gördük. AK Parti teşkilatı her zamankinden daha büyük bir birlik ve beraberlik, coşku içerisinde. Bizi bölmeye, aramıza nifak sokmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Cumhurbaşkanımızın programı ertelemiş olması bir iptal değil, daha büyük ve coşkulu bir buluşmanın habercisi olacak." diye konuştu.

        Kongrelerle partilerini yeni döneme hazırlamaya çalıştıklarını anlatan Gören, kongrelerin değişim ve dönüşüm ile yenilenmenin, sahalarda var olmanın habercisi olacağını ifade etti.

        Gören, partilerinin kentte girdiği 18 seçimde de birinci parti olarak çıktığını hatırlatarak, teşkilatlarının kurumsal kimliğinin oturduğunu belirtti.

        Gören, bugüne kadar partiye gönül ve emek vermiş herkese teşekkür etti.

        AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi de programda selamlama konuşması yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Svensson göz dolduruyor!
        Svensson göz dolduruyor!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Musk, Trump ve Zelenskiy görüşmesine katılmış
        Musk, Trump ve Zelenskiy görüşmesine katılmış
        Bakan Memişoğlu'ndan Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Yenidoğan komisyonu açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Yenidoğan komisyonu açıklaması
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks

        Benzer Haberler

        Takla atıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Takla atıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Malatya'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Malatya'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        180 hastaya çapraz karaciğer nakli gerçekleştiren merkezden organ bağışı ça...
        180 hastaya çapraz karaciğer nakli gerçekleştiren merkezden organ bağışı ça...
        Malatya'da 100. çocuğa kemik iliği nakli gerçekleştirildi
        Malatya'da 100. çocuğa kemik iliği nakli gerçekleştirildi
        Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        Malatya'da 12. Gastroenteroloji Cerrahisi ve 2. Ulusal Karaciğer Nakli kong...
        Malatya'da 12. Gastroenteroloji Cerrahisi ve 2. Ulusal Karaciğer Nakli kong...